Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Волгоградской области

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Синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области в ближайшие дни.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Волгоградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ЦГМС.

Ночью и днём во вторник, 16 марта, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах могут быть скоротечные малосущественные осадки.

Ветер юго-восточный? 9—14 м/с, местами порывы до 15—20 м/с.

Ночью 0…-5 ˚С, в северных районах до -10 ˚С, днём +2…+7 ˚С.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев и терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин в беседе с URA.RU рассказали, как вести себя во время погодных аномалий.

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