В Московском зоопарке рассказали о появлении орлиных попугаев

В Московском зоопарке рассказали о появлении в коллекции редких орлиных попугаев.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Редкий вид птиц обитает в дикой природе, их можно встретить только в Новой Гвинее. Они занесены в Международную Красную книгу.

Попугаев также называют грифовыми, так как формой головы и своим окрасом они напоминают грифов и орлов.

«Появление в коллекции грифовых попугаев — важное событие для нас. Вместе с коллегами из других зоопарков мира мы будем трудиться над созданием резервной популяции этих птиц. Надеемся, что однажды наши обитатели обзаведутся потомством», — рассказали в зоопарке.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский зоопарк перешёл на весенний режим работы.