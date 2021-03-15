В Московском зоопарке рассказали о появлении орлиных попугаев
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Редкий вид птиц обитает в дикой природе, их можно встретить только в Новой Гвинее. Они занесены в Международную Красную книгу.
Попугаев также называют грифовыми, так как формой головы и своим окрасом они напоминают грифов и орлов.
«Появление в коллекции грифовых попугаев — важное событие для нас. Вместе с коллегами из других зоопарков мира мы будем трудиться над созданием резервной популяции этих птиц. Надеемся, что однажды наши обитатели обзаведутся потомством», — рассказали в зоопарке.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский зоопарк перешёл на весенний режим работы.