Эксперт оценил перспективы электронной почты на фоне развития мессенджеров

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Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков оценил перспективы электронной почты на фоне развития мессенджеров.
Эксперт оценил перспективы электронной почты на фоне развития мессенджеров
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Почта — это сервис, который был разработан и использован для деловой переписки в начале появления интернета. Понятно, что такая форма коммуникации устаревает. Ей на смену приходят мессенджеры», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, у мессенджеров такой же функционал, но с точки зрения пользовательского опыта и интерфейса они  удобнее.

Вместе с тем, отметил Зыков, люди не всегда готовы делиться своим телефонным номером.

«В почте общение чаще всего только текстом. Если ты знаешь номер телефона, можешь позвонить. Не все готовы делиться контактами», — сказал эксперт.

Как считает Зыков, электронная почта предпочтительна как инструмент для деловой переписки, а мессенджеры удобнее для личного общения.

Он прогнозирует, что почта останется, как остались телевидение и печатная пресса.

Ранее эксперт в области IT-технологий Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил перспективы голосовых сообщений в мессенджерах.

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