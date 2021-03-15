Виктор Дробыш прокомментировал присуждение «Грэмми» музыканту из Казахстана

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш прокомментировал присуждение премии «Грэмми» музыканту Иманбеку Зейкенову за ремикс на песню Saint Jhn Roses.

«Он в ремиксе стал лучше, чем оригинал, и действительно звучал из каждого утюга, поэтому, мне кажется, это объективно», — заявил Дробыш в беседе с Life.ru.

Со своей стороны, диджей и продюсер Андрей Ширман, известный как Smash, назвал Зейкенова невероятно талантливым.

«Сколько музыкантов без образования сейчас, которые делают хорошие работы. А у него уже достаточно работ, и наверняка сейчас он уже работает не один, а с саунд-продюсерами, потому что можно у него уловить изменения в качестве звука и музыкальной составляющей», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Ширман пожелал музыканту долгого пути.

Ранее сообщалось, что американская исполнительница, известная под псевдонимом H.E.R., получила премию «Грэмми» за композицию I can't breathe в номинации «Лучшая песня года».