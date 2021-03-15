Синоптик не исключает возвращения морозов в Пермь
- РИА Новости
«Серьёзный возврат холодов возможен. Так было в 2018 году, когда во второй половине марта было -20 °С. Ситуация в атмосфере такая, что холод к нам может прийти ещё раз. Не исключено, что похолодание в конце этой недели будет сильнее, чем прогнозируется», — рассказал URA.RU Шихов.
Он пояснил, что даже ту оттепель, которая начнётся 17 марта, нельзя в полной мере назвать потеплением.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, когда в столицу придёт весна.