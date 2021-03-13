Умерла народная артистка России Нажиба Ихсанова

Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

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«Сегодня скончалась народная артистка России и Татарстана Ихсанова Нажиба Гимаевна», — заявили в театре. В сообщении говорится, что «коллектив Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной». «Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — добавили в театре. Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России актриса Малого театра Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни.