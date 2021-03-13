Умерла народная артистка России Нажиба Ихсанова

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Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.
Умерла народная артистка России Нажиба Ихсанова
  • © kino-teatr.ru

«Сегодня скончалась народная артистка России и Татарстана Ихсанова Нажиба Гимаевна», — заявили в театре.

В сообщении говорится, что «коллектив Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной».

«Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — добавили в театре.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России актриса Малого театра Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни.

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