Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, произошедшее у побережья Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки
  • © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сейсмособытие произошло вечером 13 марта 2021 года на глубине 60 км. Магнитуда подземного толчка составила 5,1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 102 км юго-западнее села Никольского.

Об угрозе цунами не объявлялось.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0, произошедшее в акватории Берингова моря у восточного побережья Камчатки.

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