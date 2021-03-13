Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, произошедшее у побережья Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

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«Сейсмособытие произошло вечером 13 марта 2021 года на глубине 60 км. Магнитуда подземного толчка составила 5,1», — говорится в сообщении. Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 102 км юго-западнее села Никольского. Об угрозе цунами не объявлялось. Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0, произошедшее в акватории Берингова моря у восточного побережья Камчатки.