В Петербурге признали памятником историческую дачу

В Санкт-Петербурге признали региональным памятником историческую дачу на Варваринской улице.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«Варваринская улица была проложена к концу 1870-х годов. Дача на участке под номером 23 возведена в начале ХХ века», — рассказали в КГИОП.

Как отметили в ведомстве, дом выделялся среди прочих дачных построек. Он выполнен в стиле неоклассицизма с симметричной композицией и отдельными архитектурными элементами, присущими этому стилю.

В настоящее время здание является жилым. Часть декоративных элементов утрачена, пристроено новое крыльцо, но в целом историческое объёмно-пространственное решение сохранилось.

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