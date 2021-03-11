Пианист Даниил Трифонов рассказал о творческих планах

Пианист Даниил Трифонов, номинированный на премию «Грэмми», рассказал о творческих планах.

«Планов много. Недавно записали в Германии и Америке баховскую программу для следующего диска. Собираюсь учить новый репертуар. Записал Первый, Третий и Пятый фортепианные концерты Бетховена, скоро добавлю Второй и Четвёртый. Брамса начинаю изучать более подробно, потому что всё откладывал его на потом», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам музыканта, во время пандемии он воспользовался возможностью выступать в концертных залах, когда они ненадолго открывались. Например, в конце лета он сыграл на летних фестивалях, был в Австрии, Германии, России, Чехии, Нидерландах, на Тайване.

Ранее певец, композитор, бывший участник группы «Браво» Валерий Сюткин в беседе с ФАН оценил перспективы онлайн-концертов после пандемии.