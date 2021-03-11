Синоптик оценил прошедшую зиму в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил прошедшую зиму в Москве.

«Сама по себе зима не была ни рекордно тёплой, ни рекордно снежной. Средний срез по температуре получился такой, что в Москве она оказалась на один градус ниже нормы. А по количеству осадков перебор был на 20%», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это нельзя назвать рекордными показателями.

Говоря о весне, Тишковец спрогнозировал, что столбики термометров выйдут на нулевые показатели в воскресенье.

«Мы вернёмся в климатическую норму марта. Так будет до конца месяца: ночью слабый минус, днём — слабый плюс», — добавил он.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, синоптики предупредили о снегопаде и усилении ветра в Челябинской области.