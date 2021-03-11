Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Ленобласти

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ленинградской области в пятницу, 12 марта.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В ночь на пятницу температура воздуха на западе области составит -6...-11 °С, пройдёт небольшой снег. На востоке — до -13...-18 °С.

Днём температура поднимется до -1...-6 °С. Во всём регионе ожидаются осадки, возможна метель. Ветер усилится до 7—12 м/с, местами порывы будут достигать 15—18 м/с.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, синоптики предупредили о снегопаде и усилении ветра в Челябинской области.