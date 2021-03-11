Фотожурналист МИА «Россия сегодня» стал лауреатом конкурса News Photo Awards. Overcoming COVID
- © npacontest.com
Гран-при фотоконкурса, организованного ТАСС, завоевал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Брайс Лоренцо Куто и его работа «День рождения».
В категории «Лучшая серия фотографий» победил репортёр британского агентства новостей и медиаконтента South West News Service (SWNS) Адам Грей. Жюри признало лучшей его серию снимков «В эпицентре COVID-19».
Всего на конкурс поступило около 4 тыс. работ фотографов из более чем 80 стран. Среди лидеров по количеству присланных работ — Китай, Индия, Малайзия, Иран, Россия, Италия, Турция, США.