Фотожурналист МИА «Россия сегодня» стал лауреатом конкурса News Photo Awards. Overcoming COVID

Фотожурналист МИА «Россия сегодня» Илья Питалев одержал победу в конкурсе News Photo Awards. Overcoming COVID в категории «Лучшая фотография» с работой «Причастие».

Гран-при фотоконкурса, организованного ТАСС, завоевал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Брайс Лоренцо Куто и его работа «День рождения».

В категории «Лучшая серия фотографий» победил репортёр британского агентства новостей и медиаконтента South West News Service (SWNS) Адам Грей. Жюри признало лучшей его серию снимков «В эпицентре COVID-19».

Всего на конкурс поступило около 4 тыс. работ фотографов из более чем 80 стран. Среди лидеров по количеству присланных работ — Китай, Индия, Малайзия, Иран, Россия, Италия, Турция, США.