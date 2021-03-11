Помощник Церетели прокомментировал перенос «Аллеи правителей России» из Москвы в Пензу

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Помощник скульптора Зураба Церетели Серги Шагулашвили прокомментировал перенос «Аллеи правителей России» из Москвы в Пензу.
Помощник Церетели прокомментировал перенос «Аллеи правителей России» из Москвы в Пензу
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что Церетели лично одобрил эту инициативу.

«Относится он к этому очень хорошо, согласовали с Зурабом Константиновичем всё. В Москве эта Аллея была временной экспозицией, а в Пензе будет на постоянной основе. Эта инициатива была Владимира Мединского и губернатора Пензенской области», — сообщил Шагулашвили.

Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщала, что все 43 бюста российских правителей разместят в сквере у здания епархии.

«Аллея правителей России» была открыта в 2017 году в Петроверигском переулке в Москве.

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