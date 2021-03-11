В Приморье рассказали о подготовке к началу пожароопасного сезона

Короткая ссылка
В Приморском крае рассказали о подготовке к началу пожароопасного сезона.
В Приморье рассказали о подготовке к началу пожароопасного сезона
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Особые требования и административная ответственность за нарушения противопожарной безопасности будут вводиться на всей территории региона поэтапно — с 20 марта по 15 апреля.

Специалисты ГО и ЧС края предупреждают об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и за неосторожное обращение с огнём.

Как сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане в 2021 году планируют провести работы по восстановлению лесов на площади 3,8 тыс. га.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить