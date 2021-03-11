В Приморье рассказали о подготовке к началу пожароопасного сезона
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Особые требования и административная ответственность за нарушения противопожарной безопасности будут вводиться на всей территории региона поэтапно — с 20 марта по 15 апреля.
Специалисты ГО и ЧС края предупреждают об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и за неосторожное обращение с огнём.
Как сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане в 2021 году планируют провести работы по восстановлению лесов на площади 3,8 тыс. га.