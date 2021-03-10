В Мурманской области ожидается солнечная погода с порывистым ветром

Синоптики рассказали о погоде в Мурманской области.

Об этом сообщает Nord-News.

«Основным погодообразующим фактором на Кольском полуострове станет антициклон, смещающийся с районов Северной Европы в юго-восточном направлении. В этот период ожидается преимущественно солнечная погода, порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно повышаться», — говорится в сообщении мурманских синоптиков.

В среду, 10 марта, ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный, юго-западный умеренный, днём местами сильный. Гололедица.

Температура воздуха прогнозируется –7 °С...–12 °С, местами до –17 °С.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Челябинской области.