В Мурманской области ожидается солнечная погода с порывистым ветром

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Синоптики рассказали о погоде в Мурманской области.
В Мурманской области ожидается солнечная погода с порывистым ветром
  • Pixabay

Об этом сообщает Nord-News.    

«Основным погодообразующим фактором на Кольском полуострове станет антициклон, смещающийся с районов Северной Европы в юго-восточном направлении. В этот период ожидается преимущественно солнечная погода, порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно повышаться», — говорится в сообщении мурманских синоптиков.

В среду, 10 марта, ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный, юго-западный умеренный, днём местами сильный. Гололедица.

Температура воздуха прогнозируется –7 °С...–12 °С, местами до –17 °С.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Челябинской области.

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