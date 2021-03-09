Пригожин прокомментировал победу певицы Manizha в отборе на Евровидение

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha выступит от России на Евровидении в 2021 году.

«Как конкурс я Евровидение не воспринимаю, он давно не про музыку. Чего мы хотим? Хотим, чтобы Россия звучала. Я не верю в голосование, в том числе и на Евровидении», — заявил он в беседе с ФАН.

Пригожин поздравил певицу и её продюсеров с тем, что они получат «сумасшедшее промо».

«Нам, как продюсерам, важно, чтобы артист получил промо. А выиграет она или проиграет — не имеет значения», — добавил он.

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с Nation News прокомментировал данные голосования на Первом канале.