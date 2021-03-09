Синоптики предупредили о метели и сильном ветре в Татарстане

Синоптики предупредили о метели и ветре до 15 м/с в Татарстане.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на сайт республиканского Гидрометцентра.

С вечера вторника, 9 марта, до вечера среды, 10 марта, ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 км. Также прогнозируется сильный ветер с порывами до 15 м/с. Возможна гололедица.

Температура воздуха будет варьироваться в пределах -11...-16 °С, в северо-западных районах при прояснениях — до -21 °С.

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