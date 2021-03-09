Синоптики прогнозируют в Омской области похолодание до -26 °С и метель

Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в Омской области ожидается похолодание и обильные осадки.

Об этом сообщает Gorod55.

В среду, 10 марта, ночью ожидается -9…-14 °С, днём до -1…-6 °С, местами до +3 °С. Днём возможны метель и гололёд. Порывы ветра могут достигать 15—18 м/с.

В четверг, 11 марта, по прогнозам синоптиков, может похолодать до -9…-14 °С, при прояснении — до -20 °С.

В пятницу, 12 марта, ночная температура упадёт до -16…-21 °С, при прояснении — до -26 °С. Возможны порывы ветра до 14 м/с. Днём ожидается -11…-16 °С, местами до -21 °С.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Челябинской области.