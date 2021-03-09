Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе.

«Эта неделя, конечно, холодная. Сейчас две ночи довольная низкая температура: 10 марта будет -20…-22 °С, а 11 марта — до -18 °С. Будет очень-очень холодно. Настоящая январская погода. Осадков не будет», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, погоду определяет антициклон. Днём ожидается солнечная погода. В среду будет не выше -10 °С в дневное время, в четверг — около -6...-8 °С.

Как отметил Колесов, потепление ожидается с 12 марта.

«Морозы закончатся уже в выходные дни. Будет положительная температура воздуха. В дальнейшем будет сохраняться такая погода, что ночью похолоднее, а днём положительная температура воздуха. Особенно когда будет показываться солнце», — добавил синоптик.

Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.