Яна Рудковская оценила победу певицы Manizha в отборе на Евровидение

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Продюсер Яна Рудковская прокомментировала данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha выступит от России на Евровидении в 2021 году.
Яна Рудковская оценила победу певицы Manizha в отборе на Евровидение
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Каковы шансы, сложно сказать. На мой взгляд, очень сложная история, никто не знает, как будут реагировать. Мир так перевернулся, что ты уже не знаешь, что может выстрелить, а что не может», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

Как считает Рудковская, у группы Little Big шансы на победу в конкурсе были бы выше.

В свою очередь, музыкальный критик Денис Ступников в беседе с НСН выразил мнение, что номер певицы Manizha может занять первое место, если она выступит с такой же дерзостью, как и 8 марта в эфире Первого канала.

«Возможно, в этой песне есть момент просчёта событий. Такое впечатление, что хотели угодить всем», — отметил он.

Ранее сообщалось, что певица Manizha представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.

Отмечается, что певица с композицией Russian Woman получила 39,7% голосов зрителей, занявший второе место дуэт «#2Маши» — 35,7%.

За право выступить на конкурсе также боролась группа Therr Maitz.

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