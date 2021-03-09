В Петербурге похолодало до -15 °С
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Об этом сообщает kp.ru.
«Днём в Петербурге ожидается слабый ветер северных направлений. Температура воздуха составит -11…-13 °С. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться», — сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
На дорогах гололедица. Водителей просят соблюдать осторожность.
Ранее, как сообщал Nation News, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного.