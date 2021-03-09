В Самарской области ожидается похолодание до -26 °С

Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на данные Приволжского УГМС.

Во вторник, 9 марта, в области будет облачно с прояснениями, пройдёт небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 6—11 м/c. Температура воздуха с -3 °C опустится до -8 °C.

В среду, 10 марта, облачно, без осадков. Сохранится северо-западный ветер, но его скорость увеличится до 7—12 м/c. Днём столбик термометра покажет -9...-14 °C, ночью температура может понизиться до -18 °C.

В четверг, 11 марта, синоптики не прогнозируют снег. Днём температура воздуха будет держаться на отметках от -12 °C до -17 °C, ночью ожидается похолодание до -26 °C.

Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.