В Третьяковке пройдёт неделя финского кино

Короткая ссылка
В Третьяковской галерее c 11 по 18 марта пройдёт программа «Новое финское кино».
В Третьяковке пройдёт неделя финского кино
  • © Кадр из фильма «Фехтовальщик». Режиссер К. Хярё. 2015 год

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие организовано при поддержке финского посольства и национального фильмофонда Финляндии SES.

Программа предлагает ознакомиться с разными темами и жанрами: от нуара о жизни двух братьев на окраине Хельсинки и истории об экологической катастрофе до комедии по мотивам романа популярного финского писателя Туомаса Кюрё.

В список также вошли драмы, триллеры и биографические картины, отмеченные различными премиями. Всего будет представлено десять фильмов.

Все ленты будут показаны на финском языке с русскими субтитрами.

Ранее актриса Ольга Лерман в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о роли в фильме «Белый снег», который повествует о жизни лыжницы Елены Вяльбе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить