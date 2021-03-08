В Третьяковке пройдёт неделя финского кино
- © Кадр из фильма «Фехтовальщик». Режиссер К. Хярё. 2015 год
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Мероприятие организовано при поддержке финского посольства и национального фильмофонда Финляндии SES.
Программа предлагает ознакомиться с разными темами и жанрами: от нуара о жизни двух братьев на окраине Хельсинки и истории об экологической катастрофе до комедии по мотивам романа популярного финского писателя Туомаса Кюрё.
В список также вошли драмы, триллеры и биографические картины, отмеченные различными премиями. Всего будет представлено десять фильмов.
Все ленты будут показаны на финском языке с русскими субтитрами.
Ранее актриса Ольга Лерман в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о роли в фильме «Белый снег», который повествует о жизни лыжницы Елены Вяльбе.