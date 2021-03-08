Музей Победы рассказал о международном конкурсе «Шедевры территории Победы»

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Музей Победы рассказал о международном конкурсе видеороликов «Шедевры территории Победы».
Музей Победы рассказал о международном конкурсе «Шедевры территории Победы»
  • © Пресс-служба Музея Победы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу музея.

Конкурс проходит в рамках международного проекта «Территория Победы» и приурочен к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

Участие могут принять музеи со всего мира. Учреждению культуры необходимо прислать видеорассказ о шедевре из своей коллекции.

Ролики об экспонатах будут приниматься до 5 апреля. С 6 апреля все работы разместят на сайте Музея Победы.

До 9 мая все желающие смогут проголосовать за понравившийся ролик и выбрать победителя. Лауреатов объявят 11 мая. Церемония награждения пройдёт в рамках фестиваля «Интермузей-2021».

Ранее ОТР сообщало, что в Московской области состоялась реконструкция одного из эпизодов сражений Великой Отечественной войны — Корсунь-Шевченковской операции конца 1943-го — начала 1944 года.

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