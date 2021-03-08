Метеоролог рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

«Снег и мороз 8 марта — нормальное явление. В Петербурге март — это ещё зимний месяц. Метеорологическая весна начинается только в конце марта», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

9, 10 и 11 марта ожидается до -17...-20 °С в ночные и утренние часы. Днём прогнозируется -6...-9 °С.

В пятницу, 12 марта, усилится юго-западный ветер, пойдёт небольшой снег, температура станет повышаться. Ожидается -2...-5 °С.

Ранее, как сообщал Nation News, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного.