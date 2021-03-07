Москалькова прокомментировала смерть правозащитницы Хеды Саратовой
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«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Хеды Саратовой... Уход Хеды Саратовой — невосполнимая утрата для всего российского правозащитного сообщества. Светлая память», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.
Москалькова подчеркнула, что Саратова была «безгранично предана своему делу, всегда отстаивала правду и справедливость, стремилась к тому, чтобы права и законные интересы человека и гражданина неукоснительно соблюдались».
Ранее сообщалось, что Хеда Саратова скончалась в результате болезни.