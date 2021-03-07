Москалькова прокомментировала смерть правозащитницы Хеды Саратовой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью члена Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни, правозащитницы Хеды Саратовой.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Хеды Саратовой... Уход Хеды Саратовой — невосполнимая утрата для всего российского правозащитного сообщества. Светлая память», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Москалькова подчеркнула, что Саратова была «безгранично предана своему делу, всегда отстаивала правду и справедливость, стремилась к тому, чтобы права и законные интересы человека и гражданина неукоснительно соблюдались».

Ранее сообщалось, что Хеда Саратова скончалась в результате болезни.