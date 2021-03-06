В Театре имени Вахтангова поставили пьесу «Сказки старого Арбата»
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Готовясь к 100-летию Вахтанговского театра, мы вспоминаем великих драматургов, спектакли по произведениям которых вошли в золотой фонд Театра имени Евгения Вахтангова. Среди них — Алексей Николаевич Арбузов», — цитирует ТАСС пресс-атташе театра Елену Кузьмину.
Она отметила, что произведения Арбузова чаще всего ставились на сцене театра.
Пьеса «Сказки старого Арбата» с успехом шла во многих театрах, но не театре Вахтангова, специально для которого была написана.
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