В Театре имени Вахтангова поставили пьесу «Сказки старого Арбата»

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Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова впервые представит специально написанную для него пьесу Алексея Арбузова «Сказки старого Арбата».
В Театре имени Вахтангова поставили пьесу «Сказки старого Арбата»
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Готовясь к 100-летию Вахтанговского театра, мы вспоминаем великих драматургов, спектакли по произведениям которых вошли в золотой фонд Театра имени Евгения Вахтангова. Среди них — Алексей Николаевич Арбузов», — цитирует ТАСС пресс-атташе театра Елену Кузьмину.

Она отметила, что произведения Арбузова чаще всего ставились на сцене театра.

Пьеса «Сказки старого Арбата» с успехом шла во многих театрах, но не театре Вахтангова, специально для которого была написана.

Ранее стало известно, что международный Дягилевский фестиваль будет проходить под художественным руководством дирижёра Теодора Курентзиса.

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