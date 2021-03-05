Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Петербурге

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге в субботу, 6 марта.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Местами ожидаются снег, метель, порывы ветра до 18 м/с. На дорогах гололедица», — сказали в ведомстве.

Рекомендуется воздержаться от поездок по городу. На улице нужно проявлять осторожность из-за обледенения тротуаров. Автомобилистам советуют соблюдать безопасный скоростной режим.

Ранее, как сообщало Nation News, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного.