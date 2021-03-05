Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«Местами ожидаются снег, метель, порывы ветра до 18 м/с. На дорогах гололедица», — сказали в ведомстве.
Рекомендуется воздержаться от поездок по городу. На улице нужно проявлять осторожность из-за обледенения тротуаров. Автомобилистам советуют соблюдать безопасный скоростной режим.
Ранее, как сообщало Nation News, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного.