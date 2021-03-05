Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Петербурге

Короткая ссылка
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге в субботу, 6 марта.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Местами ожидаются снег, метель, порывы ветра до 18 м/с. На дорогах гололедица», — сказали в ведомстве.

Рекомендуется воздержаться от поездок по городу. На улице нужно проявлять осторожность из-за обледенения тротуаров. Автомобилистам советуют соблюдать безопасный скоростной режим.

Ранее, как сообщало Nation News, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить