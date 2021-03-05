Синоптики прогнозируют заморозки и ветер в Севастополе

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Температура воздуха в Севастополе опустится ниже ноля в ночь на 7 марта, следует из прогноза городского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Синоптики прогнозируют заморозки и ветер в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«7 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днём западный 6—11 м/с. Температура воздуха ночью 0...–2 °С, днём +4...+6 °С », — говорится в сообщении.

При этом в субботу, 6 марта, днём будет ветреная погода — до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днём составит +6...+8 °С.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Татарстане.

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