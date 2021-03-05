Владимир Кузьмин прокомментировал ситуацию с пандемией

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Музыкант Владимир Кузьмин прокомментировал ситуацию с пандемией.
Владимир Кузьмин прокомментировал ситуацию с пандемией
  • © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Были времена, когда за месяц проходило 26 концертов подряд, по 12 тыс. человек каждый день. Сейчас у меня нет таких амбиций, чтобы люди обязательно стояли и танцевали в партере. Для меня совершенно неважно, сколько их будет в зале. Лишь бы была безопасность. Сейчас не время сходить с ума, обниматься, всё-таки вирус — серьёзная штука», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, ограничения не влияют на выбор репертуара. Например, отметил он, на концерте в Хабаровске в программе ничего не меняли.

«Просто люди немного скованны, потому что сидят в масках. Сейчас наше выступление воспринимается скорее как спектакль, а не как рок-концерт», — сказал Кузьмин.

Он добавил, что зрители приходят за хорошим настроением и зарядом бодрости.

Ранее музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.

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