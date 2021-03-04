В Русском музее Петербурга открылась выставка современных художников

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В Санкт-Петербургском Русском музее 4 марта открылась выставка предметов искусства миллениалов — поколения, рождённого в 1980—1990-х годах.
В Русском музее Петербурга открылась выставка современных художников
  • ©Русский музей
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Об этом пишет kp.ru.

Выставка носит название «Поколение тридцатилетних в современном искусстве».

В экспозицию вошли работы более 40 авторов, работающих в разных техниках. Среди них известный по всей стране каллиграфист-граффитист Покрас Лампас, Стас Багс, Егор Крафт, Иван Плющ, Миша Маркер и многие другие.

Авторы представят свой взгляд на различные течения живописи, графики, скульптуры и инсталяции.

Как ранее сообщал телеканал «360», работу выставки «Младшие Брейгели и их эпоха» в музее «Новый Иерусалим» в Подмосковье продлили до 27 июня.

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