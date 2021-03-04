Синоптики прогнозируют похолодание в Крыму

В крымском Гидрометцентре прогнозируют похолодание в регионе в предстоящие выходные, 6—8 марта.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В преддверии первого весеннего праздника — 8 Марта — на территории Крыма пройдёт холодный фронтальный раздел, который понизит ночные температуры воздуха до -6...-1 °С, на Южном берегу Крыма 0...+2 °С, дневные температуры составят +2...+7 °С. 6 марта — дождь, переходящий в мокрый снег, 7 марта — без осадков, 8 марта — дождь, мокрый снег», — говорится в сообщении.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Пермском крае в марте.