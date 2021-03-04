Синоптики прогнозируют похолодание в Крыму

Короткая ссылка
В крымском Гидрометцентре прогнозируют похолодание в регионе в предстоящие выходные, 6—8 марта.
Синоптики прогнозируют похолодание в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В преддверии первого весеннего праздника — 8 Марта — на территории Крыма пройдёт холодный фронтальный раздел, который понизит ночные температуры воздуха до -6...-1 °С, на Южном берегу Крыма 0...+2 °С, дневные температуры составят +2...+7 °С. 6 марта — дождь, переходящий в мокрый снег, 7 марта — без осадков, 8 марта — дождь, мокрый снег», — говорится в сообщении.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Пермском крае в марте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить