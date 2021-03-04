Названы самые популярные города России для старта жизни «с чистого листа»

Эксперты сервиса Tvil.ru назвали самые популярные города России для старта жизни «с чистого листа».

Об этом сообщает «Кубань 24».

Первое место занял Краснодар, который выбрали 28,75% респондентов.

Далее следуют Санкт-Петербург (18,75%) и Севастополь (13,75%).

В список также попали Москва (11,88%), Калининград (11,25%), Ростов-на-Дону (4,38%), Казань (3,75%), Тюмень (3,13%), Новосибирск (2,5%) и Челябинск (1,88%).

Ранее kp.ru со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru сообщал, что стали известны самые популярные города для отдыха туристов-одиночек в России.