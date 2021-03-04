Названы самые популярные города России для старта жизни «с чистого листа»

Короткая ссылка
Эксперты сервиса Tvil.ru назвали самые популярные города России для старта жизни «с чистого листа».
Названы самые популярные города России для старта жизни «с чистого листа»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24».

Первое место занял Краснодар, который выбрали 28,75% респондентов.

Далее следуют Санкт-Петербург (18,75%) и Севастополь (13,75%).

В список также попали Москва (11,88%), Калининград (11,25%), Ростов-на-Дону (4,38%), Казань (3,75%), Тюмень (3,13%), Новосибирск (2,5%) и Челябинск (1,88%).

Ранее kp.ru со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru сообщал, что стали известны самые популярные города для отдыха туристов-одиночек в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить