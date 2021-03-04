Более 44,5 тысячи ёлок отправили на переработку в Москве

За семь недель в Москве сдали на переработку и утилизацию более 44,5 тыс. елей, пихт и сосен, украшавших дома в новогодние праздники.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В рамках акции «Ёлочный круговорот» работали 549 пунктов приёма, ещё один был доступен в Московской области.

Из древесины сделано 180 кубометров щепы. Она будет использоваться как покрытие для тропинок и дорожек в парках, для обустройства экотроп, как покрытие для пола в вольерных комплексах.

«Главная цель этой акции — не только забота о чистоте и экологии, но и формирование привычки у горожан ответственно подходить к раздельному сбору отходов», — заявили в комплексе городского хозяйства.

По сообщениям газеты «Известия», эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору праздничного дерева к Новому году.