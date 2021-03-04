В Москве и области 4 марта будет действовать «жёлтый» уровень опасности
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Гидрометцентра.
Днём в столице ожидается от –1 °С до +1 °С, ночью температура опустится до –7 °С.
В Московской области днём воздух прогреется до +2 °С, а ночью похолодает до –10 °С.
Ветер западный, северо-западный со скоростью 5—10 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с.
Из-за гололедицы и сильного ветра в Москве и Подмосковье будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности.
Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Пермском крае в марте.