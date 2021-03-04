Работу выставки «Младшие Брейгели и их эпоха» продлили до лета в Подмосковье

Экспозицию «Младшие Брейгели и их эпоха» в музее «Новый Иерусалим» оставят до 27 июня.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Меньше чем за два месяца её посетили почти 35 тыс. человек. Не все ещё жители Московской области смогли на ней побывать, поэтому нами принято решение продлить её до 27 июня 2021 года», — заявила министр культуры Московской области Елена Харламова, которую цитирует пресс-служба ведомства.

После 11 апреля, уточнили в министерстве, на выставке проведут небольшую реэкспозицию, чтобы показать посетителям несколько новых работ.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал об открытии в Государственном Эрмитаже выставки «Линия Рафаэля», посвящённой последователям художника Рафаэля Санти и приуроченной к 500-летию со дня его смерти.