Актриса Мария Аронова рассказала о фильме «Пара из будущего», в котором также снимался Сергей Бурунов.

«Я бы сказала, что это фантастическая комедия с элементами мелодрамы. Наверное, стоит так его выразить», — заявила она в беседе с ФАН.

Как отметила Аронова, всей съёмочной группе очень повезло с молодым, но уже зарекомендовавшим себя режиссёром Алексеем Нужным, который также принимал участие в написании сценария к фильму.

«Я хочу сказать, что сейчас пошла какая-то необыкновенная волна совершенно замечательных, молодых, правильно воспитанных (в хорошем смысле этого слова) режиссёров», — сказала актриса.

Она также назвала небывалым счастьем то, что судьба свела её с Буруновым.

«Сергей Бурунов всё очень тонко чувствует, он мгновенно импровизирует, у него совершенно потрясающее чувство юмора. Поэтому для меня было огромным удовольствием работать с Серёжей, и я держу кулаки за то, чтобы мы с ним и в театре когда-нибудь встретились и играли в одном спектакле», — сообщила актриса.

Ранее актриса Светлана Щедрина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о роли в фильме «Кроличья лапа».