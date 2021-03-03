Ольга Прокофьева рассказала о своём отношении к популярности

Короткая ссылка
Актриса Ольга Прокофьева рассказала о своём отношении к популярности.
Ольга Прокофьева рассказала о своём отношении к популярности
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Когда ты красивый, с причёской, и кто-то подойдёт и попросит сфотографироваться — пожалуйста. А когда ты уставший в аэропорту и кто-то хочет побрататься, просто даже не спрашивая тебя об этом… В таких случаях я себе говорю: «Оля, тебе это не нравится? Что ты сделала, чтобы этого не было? Оля, надень тёмные очки, поглубже надвинь кепку или шапку, и твоя проблема решена», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, не стоит кого-то винить, лучше начать с себя.

Как отметила Прокофьева, узнаваемость помогает, в том числе при перелётах.

Ранее актриса Светлана Щедрина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о роли в фильме «Кроличья лапа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить