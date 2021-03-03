Актриса Ольга Прокофьева рассказала о своём отношении к популярности.

«Когда ты красивый, с причёской, и кто-то подойдёт и попросит сфотографироваться — пожалуйста. А когда ты уставший в аэропорту и кто-то хочет побрататься, просто даже не спрашивая тебя об этом… В таких случаях я себе говорю: «Оля, тебе это не нравится? Что ты сделала, чтобы этого не было? Оля, надень тёмные очки, поглубже надвинь кепку или шапку, и твоя проблема решена», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, не стоит кого-то винить, лучше начать с себя.

Как отметила Прокофьева, узнаваемость помогает, в том числе при перелётах.

Ранее актриса Светлана Щедрина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о роли в фильме «Кроличья лапа».