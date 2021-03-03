Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на Курилах

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на курильском острове Шикотан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на Курилах
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«В 08:22 (00:22 мск. — RT) 3 марта зарегистрировано землетрясение в 108 километрах восточнее села Малокурильское Южно-Курильского района (Шикотан). Магнитуда сейсмособытия составила 6,1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 50 км.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Тревога «Цунами» не объявлялась», — добавили в ведомстве.

1 марта в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и Республики Бурятия произошло землетрясение магнитудой 3,7.

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