В Москве ещё одно здание признали памятником архитектуры

Деревянный дом Страховых в Москве внесён в реестр объектов культурного наследия.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Здание находится на улице Гастелло и представляет собой одноэтажный деревянный дом на каменном цоколе, построенный в 1903 году по проекту архитектора Леонида Лазовского.

Как рассказал руководитель ведомства Алексей Емельянов, строение является редким образцом деревянного зодчества начала ХХ века, сохранившим свои первоначальные архитектурные особенности.

«Снаружи здание украшено изящным резным декором, а внутри находится историческая лестница, белые изразцовые печи 1903 года и печной прибор, а также лепнина», — отметил Емельянов.

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