В Москве отремонтируют бывший дом персидского торговца

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В центре Москвы отремонтируют бывший дом персидского торговца.
В Москве отремонтируют бывший дом персидского торговца
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Пятиэтажное здание расположено на улице Старая Басманная. Его построили в 1902 году по заказу персидского подданного Аджи-Мамеда Усейна ага Аминезарбы. Он вёл торговлю хлопком, маслом и шёлком.

Первоначально в здании находились склады. Часть помещений сдавалась в аренду. В настоящее время это многоквартирный дом.

Фасад здания оформлен в голландском стиле с элементами модерна. На нём изображены женские маски (маскароны), барочные картуши с орнаментальной окантовкой.

Дом отремонтируют в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

«Специалисты разрабатывают проектную документацию. И хотя дом не является архитектурным памятником, все работы будут проведены с особой бережностью и тщательностью», — заявил заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Илья Байдужий.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.

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