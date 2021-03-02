Саша Барон Коэн заявил о готовности посетить Казахстан
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«Если пригласят, я с удовольствием», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
Комментируя сообщения о том, что часть казахской диаспоры в США обратилась к руководству премии «Золотой глобус» с просьбой исключить фильм «Борат 2» из списка номинантов, Коэн отметил, что, по его данным, казахи, живущие в самом Казахстане, обладают хорошим чувством юмора и приняли Бората с радостью.
По словам актёра, быть постоянно обвиняемым — это нормальная часть работы сатирика.
«Все эти иски суды отвергают, потому что по законам любой приличной страны сатирики неподсудны. Наша профессия — делать сатиру. Она существует и признана легально», — сказал Коэн.
Ранее финский актёр Вилле Хаапасало в беседе с ФАН рассказал о своих проектах.