Синоптики предупредили о порывистом ветре в Мурманской области

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В Мурманской области прогнозируется облачная с прояснениями погода и сильный порывистый ветер. На дорогах ожидается гололедица.
Синоптики предупредили о порывистом ветре в Мурманской области
  • © РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

«Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона с центром на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами снег, преобладающая температура воздуха — -1...-6 °С в течение суток», — рассказали мурманские синоптики.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Пермском крае в марте.

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