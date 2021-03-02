Синоптики предупредили о порывистом ветре в Мурманской области
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Об этом сообщает Nord-News.
«Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона с центром на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами снег, преобладающая температура воздуха — -1...-6 °С в течение суток», — рассказали мурманские синоптики.
Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Пермском крае в марте.