Кинокритик прокомментировал результаты премии «Золотой глобус»

Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал результаты премии «Золотой глобус».

«Голливудские большие проекты приостановлены, поэтому «Золотой глобус» вручался по принципу «я его слепила из того, что было», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, присуждение награды за лучший комедийный фильм «Борату 2», за лучшую мужскую роль — ушедшему из жизни афроамериканскому актёру Чедвику Боузману, за лучший драматический фильм — американке китайского происхождения Хлое Чжао — это дань политкорректности, которая доминирует в Голливуде.

Ранее кинокритик Егор Москвитин в беседе с газетой «Известия» оценил шансы фильма «Земля кочевников» на премии «Оскар».