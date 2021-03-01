Кинокритик прокомментировал результаты премии «Золотой глобус»

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Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал результаты премии «Золотой глобус».
Кинокритик прокомментировал результаты премии «Золотой глобус»
  • ©Amazon Studios/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Голливудские большие проекты приостановлены, поэтому «Золотой глобус» вручался по принципу «я его слепила из того, что было», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, присуждение награды за лучший комедийный фильм «Борату 2», за лучшую мужскую роль — ушедшему из жизни афроамериканскому актёру Чедвику Боузману, за лучший драматический фильм — американке китайского происхождения Хлое Чжао — это дань политкорректности, которая доминирует в Голливуде.

Ранее кинокритик Егор Москвитин в беседе с газетой «Известия» оценил шансы фильма «Земля кочевников» на премии «Оскар».

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