Московский зоопарк перешёл на весенний режим работы
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоосада.
Теперь зоопарк можно посетить с 09:00 до 18:00. В пресс-службе уточнили, что вход будет закрываться в 17:00. Также там напомнили, что билеты можно приобрести только онлайн.
Причинами продления времени посещения стали потепление и весенняя активность животных, отметили в зоосаде.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в 2021 году планируется открыть дополнительный вход в Московский зоопарк.