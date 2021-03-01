Московский зоопарк перешёл на весенний режим работы

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С наступлением весны Московский зоопарк перешёл на новый режим работы. Время посещения продлили на час.
Московский зоопарк перешёл на весенний режим работы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Теперь зоопарк можно посетить с 09:00 до 18:00. В пресс-службе уточнили, что вход будет закрываться в 17:00. Также там напомнили, что билеты можно приобрести только онлайн.

Причинами продления времени посещения стали потепление и весенняя активность животных, отметили в зоосаде.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в 2021 году планируется открыть дополнительный вход в Московский зоопарк.

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