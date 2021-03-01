Соседи рассказали об умершей экс-участнице группы Little Big

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Анна Кастельянос, которая раньше выступала в составе группы Little Big, была очень хорошим и позитивным человеком, рассказала её соседка Дарья.
Соседи рассказали об умершей экс-участнице группы Little Big
  • @annakast/Instagram

«Очень хороший человек, она всегда позитивная была. Всегда с улыбкой приходила: она вообще, в принципе, эмоциональный человек была. Я ничего плохого сказать про неё не могу, только хорошее... Последний раз, когда я её встречала (это было в том году), она нормальная была, хорошо себя чувствовала. Для меня это (смерть Кастельянос. — RT) было шоком», — сказала Дарья в беседе с телеканалом «360».

Ещё одна соседка певицы, которая не захотела представиться, рассказала, что Анна была доброй и хозяйственной. У неё был свой тату-салон.

Ранее сообщалось, что Анна Кастельянос обнаружена мёртвой в квартире в Санкт-Петербурге.

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