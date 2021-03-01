Опрос: 73% россиян держат хотя бы одно домашнее животное

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Большинство россиян (73%) держат хотя бы одно домашнее животное, следует из данных опроса компании «Сбербанк страхование».
Опрос: 73% россиян держат хотя бы одно домашнее животное
  • Pixabay

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Тратить на покупку пушистых любимцев большие суммы россияне не готовы. За котёнка в среднем по стране респонденты собираются заплатить 543 рубля, за щенка — 1700 рублей. Москвичи рассчитывают на большие суммы: котёнка они готовы приобрести за 1306 рублей, щенка — за 4500 рублей», — заявил вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.

По его словам, 84% владельцев только на лечение животных тратят около 10 тыс. рублей в год.

Также выяснилось, что около 32% подобрали своего питомца на улице, ещё 7% взяли животное в приюте.

Ранее, как сообщала газета «Известия», кинологи рассказали, как защитить собак от зимних реагентов.

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