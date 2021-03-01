Опрос: 73% россиян держат хотя бы одно домашнее животное
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Тратить на покупку пушистых любимцев большие суммы россияне не готовы. За котёнка в среднем по стране респонденты собираются заплатить 543 рубля, за щенка — 1700 рублей. Москвичи рассчитывают на большие суммы: котёнка они готовы приобрести за 1306 рублей, щенка — за 4500 рублей», — заявил вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.
По его словам, 84% владельцев только на лечение животных тратят около 10 тыс. рублей в год.
Также выяснилось, что около 32% подобрали своего питомца на улице, ещё 7% взяли животное в приюте.
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