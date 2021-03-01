Опрос: 73% россиян держат хотя бы одно домашнее животное

Большинство россиян (73%) держат хотя бы одно домашнее животное, следует из данных опроса компании «Сбербанк страхование».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Тратить на покупку пушистых любимцев большие суммы россияне не готовы. За котёнка в среднем по стране респонденты собираются заплатить 543 рубля, за щенка — 1700 рублей. Москвичи рассчитывают на большие суммы: котёнка они готовы приобрести за 1306 рублей, щенка — за 4500 рублей», — заявил вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.

По его словам, 84% владельцев только на лечение животных тратят около 10 тыс. рублей в год.

Также выяснилось, что около 32% подобрали своего питомца на улице, ещё 7% взяли животное в приюте.

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