Роман Курцын рассказал о своём графике работы

Накануне выхода на экраны комедии «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» 4 марта актёр Роман Курцын, снявшийся в главной роли, рассказал о своей работе и плотном графике.

«Ну, сейчас у меня ещё лёгкий график. В прошлом году я восемь месяцев подряд провёл без единого выходного… Но вообще, мне кажется, по-другому жить нельзя, по крайней мере, в нашей профессии. Хотя человек, одержимый своей работой, вообще будет отдаваться ей с определённым фанатизмом, неважно, актёр он, портной или плотник. Пока есть силы, молодость, здоровье, энергия, надо ими пользоваться», — рассказал актёр в беседе с kp.ru.

Ранее актриса Ольга Дибцева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своей роли в комедии «День города».