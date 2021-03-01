Кинокритик прокомментировала успех «Бората 2» на «Золотом глобусе»

Кинокритик Мария Безрук прокомментировала успех фильма «Борат 2» на «Золотом глобусе». Лента признана лучшей комедией.

«Я понимаю, что у такого кинематографа, безусловно, есть зритель», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, это, возможно, правильное решение, так как кинематограф существует не только для того, чтобы быть развлечением и развивать искусство, это ещё и способ концентрации и артикуляции социальных проблем.

«На мой взгляд, в этой картине недостаточно изящества для того, чтобы всё-таки фильм получал призы за острые высказывания, но из-за того что в США в последние годы не так много такого кино в принципе, кино стало в Америке стерильным, видимо, ввиду отсутствия конкурентов картина получает призы», — считает Безрук.

Ранее сообщалось, что картина «Земля кочевников» (Nomadland) стала обладателем премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм».

Кинокритик Валерий Кичин в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что лента российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включена в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».