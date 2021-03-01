Кинокритик оценил шансы фильма «Земля кочевников» на «Оскаре»

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Кинокритик Егор Москвитин оценил шансы фильма «Земля кочевников» на премии «Оскар».
Кинокритик оценил шансы фильма «Земля кочевников» на «Оскаре»
  • ©kino-teatr.ru

«Даже до «Золотого глобуса» «Земля кочевников» казалась основным претендентом на «Оскар». Во-первых, это фильм, который взял два определяющих для «Оскара» приза — главный приз от профессионального жюри Венецианского кинофестиваля и главный приз публичного жюри кинофестиваля в Торонто», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, также важно, что ленту показали на фестивале «Теллурайд», который считается одним из индикаторов «Оскара».

Кроме того, Москвитин отметил, что история, показанная в фильме, очень совпадает с настроением людей в этом году.

«Земля кочевников» — это кино о переосмыслении понятия дома. Это история о людях, которые не имеют домов, но при этом чувствуют своим домом всю Америку. И конечно, в 2020 году, когда все оказались взаперти, эта история — об абсолютно свободных, несгорбленных людях, которым принадлежит весь мир, — показалась очень удивительной», — пояснил он.

Картина «Земля кочевников» (Nomadland) стала обладателем премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм».

Ранее кинокритик Валерий Кичин в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что лента российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включена в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

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