Кинокритик оценил шансы фильма «Земля кочевников» на «Оскаре»

Кинокритик Егор Москвитин оценил шансы фильма «Земля кочевников» на премии «Оскар».

«Даже до «Золотого глобуса» «Земля кочевников» казалась основным претендентом на «Оскар». Во-первых, это фильм, который взял два определяющих для «Оскара» приза — главный приз от профессионального жюри Венецианского кинофестиваля и главный приз публичного жюри кинофестиваля в Торонто», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, также важно, что ленту показали на фестивале «Теллурайд», который считается одним из индикаторов «Оскара».

Кроме того, Москвитин отметил, что история, показанная в фильме, очень совпадает с настроением людей в этом году.

«Земля кочевников» — это кино о переосмыслении понятия дома. Это история о людях, которые не имеют домов, но при этом чувствуют своим домом всю Америку. И конечно, в 2020 году, когда все оказались взаперти, эта история — об абсолютно свободных, несгорбленных людях, которым принадлежит весь мир, — показалась очень удивительной», — пояснил он.

Картина «Земля кочевников» (Nomadland) стала обладателем премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм».

Ранее кинокритик Валерий Кичин в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что лента российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включена в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».